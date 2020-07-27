وزارة العمل الفرنسية: انخفاض إجمالى عدد العاطلين فى فرنسا خلال يونيو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من وزارة العمل اليوم الاثنين، أن فرنسا شهدت أكبر انخفاض شهري لها على الإطلاق في إجمالي عدد العاطلين عن العمل الشهر الماضي إذ أن بعض الباحثين عن عمل عثروا على فرص بدوام جزئي.

وقالت الوزارة إن عدد الأشخاص المسجلين في وكالات التوظيف الحكومية كعاطلين عن العمل انخفض بمقدار 204700 في يونيو، وهو أكبر انخفاض شهري على الإطلاق، إلى 4220900.

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كان إجمالي العاطلين عن العمل في فرنسا ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 4575500 في أبريل مع توقف عمليات التوظيف الجديدة خلال إجراءات العزل العام الذي فرضته الحكومة في منتصف مارس جراء تفشي فيروس كورونا. وظلت معظم القيود سارية حتى 11 مايو.

وقالت الوزارة إن التحسن في يونيو يرجع بشكل رئيسي إلى إعادة تصنيف بعض الباحثين عن العمل على أنهم ناشطون جزئيا في سوق العمل لأنهم وجدوا فرصا للعمل لكن بدوام جزئي.