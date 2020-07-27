شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر بجلسة الاثنين.. و"قطر للتأمين" تتحول للخسارة خلال النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسراً 24.04 نقطة ليغلق عند مستوى 9351.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 250.4 مليون سهم بقيمة 392.5 مليون ريال عبر تنفيذ 8796 صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.86%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاعي النقل البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.26%، 0.13%، على التوالي.

وفى سياق متصل أعلنت شركة المتحدة للتنمية، بأنها ستعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثاني في 2020، وذلك في تمام الساعة (01:00) ظهراً بتوقيت الدوحة يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس.

Advertisements

فيما أفصحت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي الخسارة 207 مليون ريال قطري، مقابل صافي ربح 410 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم (0.080) ريال قطري في للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م مقابل 0.113 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

.