شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم الاثنين.. الحديد يبدأ من 9100 تسليم المصنع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد السوق المحلي لمواد البناء بالاتحاد العام تراجعا في الطلب خلال الفترة الحالية، واستقرار أسعار جميع الخامات في المصنع وأسعار المستهلك.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الحديد اليوم الاثنين 27-7-2020، مستقرة بين 9100 - 9500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 - 9800، وأسعار الأسمنت سجلت 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة.
وأشار الزينى في تصريح لليوم السابع إلى أن السراميك يعد من أكثر السلع التى يتتميز بها مصر في المنطقة العربية وأن الإنتاج المصرى دائما ما يلقى إقبالا من الاسواق الخارجية نظرا للجودة والسعر المنافس بقوة.
يذكر أن سوق مواد البناء شهد انخفاضا مع بداية الأسبوع وفقا لما أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية حيث سجل الحديد 9100 جنيه مقابل 9200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وأقصي سعر للطن في المصنع يصل إلى 9600 جنيه، فيما يصل السعر للمستهلك عند 9400 - 9900 جنيه فيما انخفض من 30-50 جنيها فى الطن وذلك بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار مواد البناء اليوم الاثنين.. الحديد يبدأ من 9100 تسليم المصنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.