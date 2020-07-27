شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يصل لمنطقة دعم قوية – تحليل – 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جولد مان ساكس (GS) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.76% بما يعادل -1.55 نقطة ليستقر على سعر 201.47 دولار، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها. Advertisements لهذا نحن نتوقع عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 196.67، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 221.81. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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