شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.91% بما يعادل -0.51 نقطة ليستقر على سعر 26.25 دولار، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يؤهله لاختراق مستوى المقاومة 27.05.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 27.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 31.60.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه