شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.91% بما يعادل -0.51 نقطة ليستقر على سعر 26.25 دولار، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يؤهله لاختراق مستوى المقاومة 27.05.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 27.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 31.60.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال موتورز يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 27-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.