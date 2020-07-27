شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.56% بما يعادل -0.18 نقطة ليستقر على سعر 6.86 دولار، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة 7.06، ليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل تأثره باختراقه خط اتجاه هابط في وقت سابق، وليستند بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 7.06، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 8.31.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه