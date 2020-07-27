شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يقلص بعضاً من خسائره – تحليل – 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، ليستند إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تقليص بعضاً من خسائره، ليغلق على انخفاض بنسبة بلغت -0.43% بما يعادل -0.51 نقطة ليستقر على سعر 117.61 دولار، ليستفيد كذلك من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 112.57، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 127.46. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديزني يقلص بعضاً من خسائره – تحليل – 27-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.