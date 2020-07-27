شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع عقب بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن عودة الاقتصاد الأكبر في العالم لمسار النمو.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 7.3% في يونيو/حزيران، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 7%.

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ومن المنتظر غدا الثلاثاء بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية ويستمر للأربعاء يعقبه قرار حول معدل الفائدة.



هذا، وقد ضخت الحكومة الأمريكية مئات الملايين الإضافية من الدولارات في تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا تطوره شركة "موديرنا" وذلك مع استعداد الأخيرة لبدء التجارب النهائية من اللقاح وسط توقعات بتجهيزه في وقت لاحق هذا العام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 26606 نقاط، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 10478 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 3234 نقطة.