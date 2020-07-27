شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران تتحول للربحية بالربع الثاني 2020 لزيادة المبيعات وانخفاض التكلفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت نجران، المعلنة اليوم الإثنين، التحول للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 32.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 2.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وسجلت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 40.4 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 5.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة التحول للربحية خلال الربع الثاني إلى تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع تحقيق صافي خسارة في الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وذلك رغم تأثر الأسواق خلال الربع الحالي بالإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وارتفعت الإيرادات إلى 121.45 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 76.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 73 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 40.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مُقابل صافي خسارة بلغ 6.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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