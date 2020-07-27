شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبيات السلع المعمرة لشهر حزيران/يونيو مرتفعة بمقدار 7.3%، أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 7.0% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 15.7%.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 3.3% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 3.5% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 3.7%.