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شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبيات السلع المعمرة لشهر حزيران/يونيو مرتفعة بمقدار 7.3%، أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 7.0% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 15.7%.
كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 3.3% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 3.5% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 3.7%.
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