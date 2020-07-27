شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى عامين قبيل بيانات السلع المعمرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ، بفعل هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية ، فى ظل توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتعزيز السياسات التحفيزية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.7 % إلى مستوى 93.70 نقطة الأدنى منذ حزيران/يونيو 2018 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 94.35 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.42 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.45% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 1.7% ، فى خامس خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس الماضي ، بسبب ضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين.

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الفضل فى تلك المعنويات يعاذ إلى اتفاق التحفيز المالي التاريخي فى أوروبا ، والأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ،بالإضافة إلى صدور بيانات تؤشر أن معظم الاقتصادات العالمية تتعاف سريعا من جائحة فيروس كورونا.

تفاقم خسائر الدولار الأمريكي حاليا بسبب انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، فى ظل احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتعزيز السياسات التحفيزية لمواجهة التوقعات القاتمة للتضخم فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبيات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبيات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع بنسبة 7.0% خلال حزيران/يونيو من ارتفاع بنسبة 15.7% فى أيار/مايو ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 3.5% من ارتفاع بنسبة 3.7% الشهر السابق.