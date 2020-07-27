شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز لأعلى مستوى فى 7 سنوات وسط توقعات بمزيد من الصعود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى سبع سنوات ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، وسط توقعات بمزيد من الصعود ، بعد تسجيل الذهب مستوي قياسي جديد ، والمعدن الأبيض لا يزال بعيدا عن تحقيق ذلك.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 8.2% إلى مستوي 24.59$ الأعلى منذ آب/أغسطس 2013 ، من مستوي الافتتاح عند 22.73$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 22.67 $.

حقق معدن الفضة يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.75% ، مستأنفا مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق للمرة الأولى فى خمسة أيام ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت أسعار الفضة ارتفاعا قرابة 18% ، فى سابع مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ بداية تداول المعدن الأبيض فى أسواق المال العالمية.

تعاذ تلك المكاسب التاريخية إلى انتباه تجار التجزئة بأن معدن الفضة يبتعد كثيرا عن قيمته الحقيقية بالمقارنة مع معدن الذهب، بالإضافة إلى دعم هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

سجل معدن الذهب يوم الاثنين مستوي قياسي جديد عند 1,945.25$ للأونصة ، بينما معدن الفضة لا يزال بعيد جدا عن بلوغ وتسجيل مستويات قياسية جديدة فوق 49.78$ للأونصة المستوي التاريخي المسجل فى نيسان/أبريل 2011.

وحيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الحالية ، لذلك مع انتباه المزيد من مستثمري التجزئة لهذا الأمر ، سوف تتسارع مستويات الطلب ،وتستمر الأسعار فى الصعود لمستويات أعلى.