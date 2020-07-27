شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بسبب خسائر السفر والترفيه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتعمق خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى نحو أسبوعين ، بسبب الهبوط الواسع لقطاع السفر والترفيه ، بعد قرار المملكة المتحدة فرض حجز صحي على المسافرين العائدين من إسبانيا عقب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أدنى مستوى منذ 14 تموز/يوليو عند 365.01 نقطة ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 1.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف تدهور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 1.3% ، أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، بسبب تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة و الصين.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

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تصدر قطاع السفر والترفيه ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع هبوط بحوالي 3.5% ، بعد قرار المملكة المتحدة البريطانية.

فرضت الحكومة البريطانية الحجر الصحي لمدة أسبوعين على أي شخص عائد من إسبانيا ، عقب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الدولة المتوسطية.

ومن ناحيتها قالت وزارة الخارجية الإسبانية يوم الأحد أن تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة ولا خوف من وقوع موجة ثانية من الجائحة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب تفاقم الخلافات السياسية بين واشنطن وبكين.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.1% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.