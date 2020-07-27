شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه فوق 1,900$ للأونصة مسجلا مستوي قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل صعودها لليوم السابع على التوالي ، لتوسع مكاسبها فوق الحاجز النفسي 1,900$ ، مسجلة مستوى قياسي جديد ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن فى ظل احتدام الصراع السياسي بين الولايات المتحدة والصين ، وبدعم هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى فى عامين مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.25% إلى 1,945.25$ أعلى مستوى فى التاريخ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,902.40$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,899.55$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.75% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 5.1% ، فى سابع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ تموز/يوليو 2011 ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي.

تتسارع عمليات شراء الذهب كملاذ آمن ، بسبب احتدام الصراع السياسي بين الولايات المتحدة والصين ، بعدما أمرت بكين يوم الجمعة واشنطن بإغلاق القنصلية الأمريكية فى مدينة تشنغدو ،فى أعقاب مطالبة واشنطن بكين بإغلاق القنصلية الصين فى هيوستن.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن بلاده لن تتسامح بعد الآن مع محاولات الصين التعدي على النظام العالمي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.6% ، ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين عند 93.76 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

خسائر الدولار الواسع حاليا تأتي بسبب انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، فى ظل احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتعزيز السياسات التحفيزية لمواجهة التوقعات القاتمة للتضخم فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 1.76 طن متري، فى خامس زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,228.81 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.