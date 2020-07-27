«سياحة الشارقة» تطلق «ميثاق السلامة» للمنشآت الفندقية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» ختم «ميثاق السّلامة» للتأكيد على التزام المنشآت الفندقية وشركات السفر والسياحة والرحلات في الإمارة بمطابقتها لأعلى المعايير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19»، لضمان سلامة القطاع السياحي المحلي، وصحة زوار الإمارة الباسمة، ودعم ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الآمنة على مستوى العالم.

ويبرز الطابع الجديد باعتباره علامة موثوقة لضمان امتثال المعنيين كافة في القطاع السياحي لبروتوكولات الصحة العامة، والإجراءات المعمول بها وفق معايير معتمدة من «هيئة الشارقة الصحية»، وشهادة «السفر الآمن» أول شهادة عالمية معتمدة من «المجلس العالمي للسفر والسياحة» (WTTC)، للصحة والنظافة والسلامة الدولية ضمن قطاع السفر والسياحة.

وبدأت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، في إطار التعاون مع «هيئة الشارقة الصحية»، حملة تفتيشية واسعة النطاق في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، للتأكد من التزام المنشآت السياحية بتطبيق الإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بالصحة والسلامة للوقاية من فيروس كورونا. وتأتي الخطوة تماشياً مع قرار التخفيف التدريجي للقيود المفروضة في الشارقة وإعادة فتح المرافق العامة والخاصة ضمن قطاع السياحة والضيافة، بما فيها الفنادق والمطاعم والمحال التجارية ومراكز التسوق، إلى جانب وجهات الترفيه والاستجمام مثل الشواطئ وأحواض السباحة وملاعب الجولف، وغيرها. ويمثل إطلاق ختم «ميثاق السّلامة» دفعة قوية وإيجابية باتجاه تعزيز ثقة الزوار والسياح بموثوقية وسلامة الخدمات المقدمة بما يتواءم وأفضل الممارسات المتبعة محلياً، ودولياً.

وأوضح خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة»، أنّ الإمارة لطالما حافظت على مكانتها الرائدة كوجهة سياحية وعائلية آمنة، مؤكداً مواصلة المساعي الحثيثة لإرساء أعلى المعايير الضامنة لأمن وصحة وسلامة الزوار والسياح، دعماً للجهود الوطنية والعالمية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19» المستجد.

وأضاف المدفع: «يأتي إطلاقنا لختم «ميثاق السلامة» تماشياً مع التزامنا المطلق بوضع صحة وسلامة المقيمين والزوار والسياح في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية، ودعم خطط ومبادرات العودة التدريجية للحياة الطبيعية. وتطابق هذا الختم البروتوكولات المعتمدة كافة من قبل «المجلس العالمي للسفر والسياحة» في إطار برنامج «السفر الآمن»، سعياً لتقديم تجربة سياحية آمنة ومريحة وصحية لجميع الراغبين بزيارة إمارة الشارقة والتمتع بوجهاتها الثقافية والسياحية والتراثية والتاريخية ومعالمها الاستثنائية الأخرى».

واختتم المدفع: «قمنا بتحديد الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من قبل الفنادق في مختلف أنحاء الإمارة، حتى يتمكن النزلاء من الاستمتاع بالمرافق المتاحة بثقة وأريحية تامة. ونحرص من جانبنا على مراقبة مستوى التزام المنشآت السياحية والفندقية ومدى التزامها للتدابير الوقائية والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الضيوف، وتقديم الخدمات المطابقة لأعلى معايير الأمن والنظافة والسلامة.»

من جانبه، قال عبد الله المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية: «نثمّن هذا التعاون المثمر مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، لتنفيذ هذه المبادرة لما فيه مصلحة الوطن، وسلامة أهله، وزواره، والمقيمين فيه، والتي تُعد بدورها مثالاً إيجابياً وثمرة طيبة للجهود الحكومية المُشتركة الرامية لحماية الصحة والسلامة العامة. ويشكل «ميثاق السلامة» خطوة إضافية على طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية وتسريع وتيرة تعافي مُختلف القطاعات الحيوية والاقتصادية في الدولة بعد النجاح الذي حققته الجهود كافة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) المستجد.

وتعتزم «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» منح ختم «ميثاق السلامة» للمنشآت الملتزمة بالبروتوكولات الصحية الدولية والمبادئ التوجيهية المعتمدة محلياً، ودولياً. ويحق للشركات والمنشآت العاملة ضمن قطاع السفر والسياحة والضيافة في إمارة الشارقة عرض هذا الختم واستخدامه في مختلف منصاتها ورسائلها الإعلامية والترويجية بغرض نشر الوعي ودعم انتشارها بين الجمهور العام داخل الدولة، وخارجها.