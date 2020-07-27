«تصدر تويتر» .. أسعار الذهب ترتفع بشكل غير مسبوق .. وتفاصيل الأسعار بعد الزيادة الكبيرة

ارتفعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الاثنين بمستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 5 جنيهات، عقب ارتفاع سابق بقيمة 12 جنيها، ليصبح إجمالي ارتفاع سعر الذهب 17 جنيها للجرام حتى الآن، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 865 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ، وكذلك ارتفعت سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1942 دولار وهو أعلي مستوي له عالميا وفقا لليوم السابع .

أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها:

عيار 18 : 741.40 جنيه للجرام.

عيار 21 : 865 جنيها للجرام.

عيار 24 : 988.55 جنيه للجرام.

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الجنيه الذهب : 6920 جنيها.

السعر العالمي : 1942 دولار.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، في تصريحات نشرتها اليوم السابع : إن أسعار الذهب عالميا سجلت أعلي معدلات لها على الاطلاق، لتكسر أكبر حاجز ونقطة مقاومة سجلتها عام 2011 حينما وصلت الاسعار وقتها إلي 1919 دولار، لكن الآن الأسعار العالمية للمعدن النفيس تسجل 1942 دولار، وهنا في سوق الصاغة الأسعار سجلت مستويات لم تصل لها في أي وقت سبق مرتفعا إلي 865 جنيها للجرام.

وأضاف، " إن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع غير طبيعي في الذهب مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، نتيجة استمرار غموض المشهد حول الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الذهب ارتفع 1.5% خلال فتح التداول عليه، ليصعد إلى أعلى مستوى مدفوعا بضعف الدولار وفى ظل توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا وهو ما يزيد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ أمن للتحوط ضد التضخم.

وتابع أن ما يعزز ذلك المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادى بسبب الخلاف الأمريكى الصينى والذى أخذ أشكالا جديدة من التصعيد الآخذ فى التنامى بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذى اتهم فيها الصين أنها سبب انتشار وظهور فيروس كورونا المستجد.