شكرا لقرائتكم خبر عن سدافكو توقع مذكرة تفاهم مع تبوك الزراعية لشراء حصة من تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" عن التوقيع على الشروط الأساسية لمذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء حصة مسيطرة في شركة آفاق الغذاء المحدودة ومقرها الخبر من شركة تبوك للتنمية الزراعية.

وأشارت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" أن استكمال مذكرة التفاهم مرهون بإكمال الفحص النافي للجهالة من الناحية القانونية والمالية والتجارية بشكل مُرضي.

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وأوضحت سدافكو أنه سيتم تحديد القيمة المالية الكاملة والإعلان عنها بعد اتمام أعمال الفحص النافي للجهالة.

وكانت سدافكو قد أعلنت أمس عن ارتفاع أرباحها بنسبة 21.8% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، وذلك بتحقيقها صافي أرباح بلغ 70.53 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 57.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وكان مجلس إدارة سدافكو، قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني المنتهي في 31 مارس من العام 2020، بقيمة 81.250 مليون ريال.