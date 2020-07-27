الارشيف / الاقتصاد

سدافكو توقع مذكرة تفاهم مع تبوك الزراعية لشراء حصة من تابعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سدافكو توقع مذكرة تفاهم مع تبوك الزراعية لشراء حصة من تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" عن التوقيع على الشروط الأساسية لمذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء حصة مسيطرة في شركة آفاق الغذاء المحدودة ومقرها الخبر من شركة تبوك للتنمية الزراعية.

وأشارت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" أن استكمال مذكرة التفاهم مرهون بإكمال الفحص النافي للجهالة من الناحية القانونية والمالية والتجارية بشكل مُرضي.

Advertisements

وأوضحت سدافكو أنه سيتم تحديد القيمة المالية الكاملة والإعلان عنها بعد اتمام أعمال الفحص النافي للجهالة.

وكانت سدافكو قد أعلنت أمس عن ارتفاع أرباحها بنسبة 21.8% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، وذلك بتحقيقها صافي أرباح بلغ 70.53 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 57.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وكان مجلس إدارة سدافكو، قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني المنتهي في 31 مارس من العام 2020، بقيمة 81.250 مليون ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سدافكو توقع مذكرة تفاهم مع تبوك الزراعية لشراء حصة من تابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا