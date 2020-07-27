شكرا لقرائتكم خبر عن سدافكو توقع مذكرة تفاهم مع تبوك الزراعية لشراء حصة من تابعة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" عن التوقيع على الشروط الأساسية لمذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء حصة مسيطرة في شركة آفاق الغذاء المحدودة ومقرها الخبر من شركة تبوك للتنمية الزراعية.
وأشارت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" أن استكمال مذكرة التفاهم مرهون بإكمال الفحص النافي للجهالة من الناحية القانونية والمالية والتجارية بشكل مُرضي.
وأوضحت سدافكو أنه سيتم تحديد القيمة المالية الكاملة والإعلان عنها بعد اتمام أعمال الفحص النافي للجهالة.
وكانت سدافكو قد أعلنت أمس عن ارتفاع أرباحها بنسبة 21.8% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، وذلك بتحقيقها صافي أرباح بلغ 70.53 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 57.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.
وكان مجلس إدارة سدافكو، قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني المنتهي في 31 مارس من العام 2020، بقيمة 81.250 مليون ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر سدافكو توقع مذكرة تفاهم مع تبوك الزراعية لشراء حصة من تابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.