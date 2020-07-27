شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية تتحول للخسارة بالربع الثاني 2020 لتراجع حصتها بمشروعات وشركات تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 55 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 205 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وجاء ذلك بعد تراجع الأرباح التشغيلية للشركة إلى 197 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 435 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الثاني إلى انخفاض حصة المجموعة في نتائج المشاريع المدارة بصورة مشتركة لتبلغ للربع الحالي 52 مليون ريال مقابل 112 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، للانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.

وانخفاض حصة المجموعة في نتائج الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي خسائر بقيمة (95) مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 96 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة لقيام بتروكيم بإهلاك لكامل قيمة وحدة البولي ستايرين والتي تم ايقافها خلال الربع الحالي، و بلغت حصة المجموعة من هذه العملية خسارة بمبلغ (127) مليون ريال، بالإضافة لانخفاض في أسعار بيع المنتجات.

وانخفاض الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الزكاة.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.35 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 1.65 مليار ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 229 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 383 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن توزيعات بقيمة 225 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2020.

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وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 174 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل أرباح بلغت 178 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

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