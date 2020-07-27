شكرا لقرائتكم خبر عن بتروكيم تتحول للخسارة في الربع الثاني 2020 بسبب عمليات إهلاك وتراجع الأسعار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 189 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 183 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 243 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 321 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الثاني إلى إهلاك كامل قيمة وحدة البولي ستايرين والتي تم ايقافها خلال الربع الحالي، حيث بلغت خسائر بتروكيم من هذه الاهلاك مبلغ 254 مليون ريال، انخفاض أسعار منتجات الشركة والايرادات الأخرى.

كذلك تراجعت الإيرادات إلى 1.35 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 1.65 مليار ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 139 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 371 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل أرباح بلغت 187 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

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