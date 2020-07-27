شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل التوترات بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، يأتي هذا التراجع بفعل مخاوف أن يؤدي تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ، إلى تدهور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين مستهلكين للوقود فى العالم ، ويضغط على الأسعار أيضا زيادة إمدادات تحالف أوبك بلس المنتظرة مطلع آب/أغسطس المقبل.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى مستوي 40.92$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.24$، وسجل أعلى مستوي عند 41.38$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 42.96$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.36$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.39$.

عند تسوية الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 2.1% ،وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1% ، بعد هبوط بنسبة 2.2% يوم الخميس.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 1.1% ، بفضل بيانات اقتصادية قوية فى أوروبا والمملكة المتحدة.

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ألغت الحكومة الصينية ترخيص القنصلية العامة الأمريكية فى مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد ،وأمرت القنصلية بوقف الأعمال ،جاء هذا القرار ردا على الولايات المتحدة التي أغلقت القنصلية الصينية فى هيوستن ، باعتبارها مركزا للتجسس وسرقة الملكية الفكرية الأمريكية.

اشتعال التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين ينذر بتدهور العلاقات التجارية بين أكبر مستهلكين للوقود فى العالم ،والتي قد تحسنت بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل فى كانون الثاني/يناير الماضي.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها ،وهي المجموعة المعروفة عالميا باسم أوبك بلس ، على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاقية خفض الإمدادات العالمية اعتبارا من مطلع آب/أغسطس المقبل ، مع التعافي النسبي فى مستويات الطلب العالمي على الوقود من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يعني هذا القرار زيادة إنتاج التحالف العالمي بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام ،وهو أمر قد لا يصب فى صالح تحقيق التوازن بالسوق ، خاصة إذا استمر ضعف الطلب على الوقود فى بعض البلاد التي لا تزال تعاني من تفشي فيروس كورونا.