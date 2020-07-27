شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر عقود خام برنت منذ الصباح، والذي يحوم حول مستوى 43.00، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن يؤكد السعر وجهته التالية من خلال كسر الدعم 42.75 أو اختراق المقاومة 43.90.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي