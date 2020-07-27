شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم 41.00 أو اختراق المقاومة 42.45 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق، والتي تم توضيح تفاصيلها في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.20 والمقاومة 43.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي