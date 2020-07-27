شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الفضة صعوداً مجدداً ليتمكّن من ملامسة هدفنا الأول 24.00، وننتظر مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 25.10 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الإشارة إلى أن السعر يتحرك داخل قناة صاعدة تظهر بالصورة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، في حين سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 23.40 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 24.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد