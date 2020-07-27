شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الارتفاع ليصل إلى مناطق 1945.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يصل إلى 2000.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 1900.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 1960.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد