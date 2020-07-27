شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.2777، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 1.2930 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2777 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2770 والمقاومة 1.2950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد