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تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من ملامسة هدفنا المنتظر عند 1.1715 ويستقر قربه، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لمواصلة الارتفاع والتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1.1815.

 

وحتى الآن، لا زلنا نرجّح استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم كسر مستوى 1.1620 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1620 والمقاومة 1.1815

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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