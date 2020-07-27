«غرفة أبوظبي» تتبنى ثلاثة أهداف للتنمية المستدامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي» عن تبني ثلاثة أهداف للتنمية المستدامة، وذلك تجسيداً للعمل المجتمعي وضماناً لمستقبل الأجيال المقبلة، وتعزيزاً للشراكة مع قطاع الأعمال من أجل المضي نحو مستقبل مستدام.

وقال محمد هلال المهيري مدير عام «غرفة أبوظبي»: إننا في غرفة أبوظبي نعمل وفقاً للقيم ونتحلى بروح المواطنة المؤسسية في سلوكنا ونسعى إلى مواءمة أهدافنا مع الطموحات الوطنية والإقليمية والعالمية للتنمية المستدامة، لاسيما أن جميع إنجازاتنا وجهودنا السنوية تمضي نحو تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030، ورؤية الإمارات 2021، وذلك لجعل دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في مجال التنمية المستدامة.

وأشار المهيري إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها غرفة أبوظبي لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة في ضرورة تعزيز العمل التنموي المستدام في ظل استعداد جميع مؤسسات الدولة وتكاملها لرسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة. وتأتي أهداف التنمية المستدامة الثلاثة لتكون غرفة مستدامة، وذلك من خلال، أولاً: دعم تكافؤ الفرص والمساهمة في نمو اقتصادي متنوع وقوي، منوهاً بأن غرفة أبوظبي تطبق أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية لتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على المعرفة والاستدامة.

ثانياً: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويأتي ذلك من خلال سعي غرفة أبوظبي إلى تحقيق أعلى معايير المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العمل.

ثالثاً: تبني تشجيع السلام وإقرار العدل وبناء مؤسسات فعَّالة وشفافة، وقد سعت غرفة أبوظبي إلى دعم حوكمة المؤسسات المحلية وتمكينها وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وشدد مدير عام غرفة أبوظبي على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تكامل العمل المؤسسي لإرساء دعائم التنمية الشاملة في دولة الإمارات، التي أصبحت من الدول الرائدة بوصفها داعماً أساسياً لمبادرات الاستدامة المختلفة، من خلال نهجها نحو ترسيخ الاستدامة التي هي ركيزة أساسية في جهود التنمية الوطنية.