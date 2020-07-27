إيفو: ثقة الشركات الألمانية تواصل التألق فى يوليو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت بشكل أكبر في يوليو بعد أن سجلت زيادة قياسية في يونيو، مما يشير إلى أن الشركات تتوقع أن يتعافى أكبر اقتصاد في أوروبا من صدمة فيروس كورونا إذا تم تجنب موجة ثانية من الإصابات.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 90.5 من مستوى معدل بالزيادة عند 86.3 في يونيو. وهذه هي ثالث زيادة على التوالي، وجاءت أفضل من توقعات الاقتصاديين التي كانت عند 89.3.

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وقال رئيس المعهد كليمنس فيوست في بيان "الاقتصاد الألماني يتعافى خطوة بخطوة"، مضيفا أن الشركات بدت أكثر رضا بشكل ملحوظ عن الوضع الحالي للأعمال.

وقال كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي بالمعهد إن أرقام المعهد القوية بشكل مدهش تشير إلى أن الاقتصاد الألماني بدأ بداية جيدة في مطلع الربع الثالث، والتي أكد بناء عليها توقعات لنمو بنسبة 6.9 بالمئة.