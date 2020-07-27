شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل وسط صعود 18 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% رابحاً 12.46 نقطة ليصل إلى مستوى 7446.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.28% خاسراً 22.40 نقطة ليصل إلى مستوى 8101.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 75.6 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.13%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.07%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.91%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.70%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.15%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.08%.

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وقفز 117 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 6.41%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 5.08%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 3.28%، فيما تراجع 62 سهماً على رأسها سهم "جبل عمر" بنسبة 2.39%، ثم سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 1.92%، ثم سهم "العمران" بنسبة 1.27%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 150.5 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، عن التوقيع على الشروط الأساسية لمذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء حصة مسيطرة في شركة آفاق الغذاء المحدودة ومقرها الخبر من شركة تبوك للتنمية الزراعية، شريطة إكمال الفحص النافي للجهالة من الناحية القانونية والمالية والتجارية بشكل مرض.