رئيس "المركزي للتعمير": بدء تنفيذ المرحلة الأولى من محور الفردوس بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1.2 مليار جنيه تكلُفة تقديرية للمرحلة الأولى من المشروع شاملة الأعمال الصناعية..ولم يتم هدم أي أثر تاريخي

أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، عن أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس بمحافظة القاهرة، موضحاً أن هذه المرحلة تبدأ من ميدان تاكي بشارع الفردوس، متقاطعاً مع طريق صلاح سالم عند ميدان الفردوس وأسفل كوبري الفردوس، وتشتمل تطوير الحركة المرورية بالميدان بعمل ازدواج وتوسعة لكوبري الفردوس، ويمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطعاً مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات، وماراً بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوي.

وأضاف أن مشروع محور الفردوس يعد أحد محاور الطرق الجديدة ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، ويساهم المحور في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين وسط القاهرة وكل من الطريق الدائري ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر، مما يساهم فى تقليل الكثافة المرورية والتكدسات على الطرق القائمة.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس بطول (8600) متر و بعرض من (3 : 4) حارات مرورية بكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه شاملة الأعمال الصناعية اللازمة وتنسيق الموقع العام، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة خلال 6 أشهر.

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وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الأعمال الجاري تنفيذها حالياً بالمشروع تشمل توسعة مسار المحور بشارع ابن قنصوة وتقاطع المحور مع طريق صلاح سالم بمحازاة كوبري الفردوس، مؤكداً أنه لم يتم هدم أي أثر تاريخي، وما تم تنفيذه من أعمال عبارة عن إزالة لأسوار وأجزاء من المقابر الحديثة بعد إبلاغ أصحاب هذه المقابر، ويتم تعويض الراغبين فى حال طلبهم إخلاء المقابر بمقابر أخرى، ومن المخطط إنشاء سور خارجى لهذه المقابر عقب التوسعة مع الحفاظ على الطابع المعماري للمنطقة.