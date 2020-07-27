شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو فوق حاجز 1.17$ للمرة الأولى فى عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، ليتداول فوق حاجز 1.17$ للمرة الأولى فى غضون عامين تقريبا ، مع استمرار الإقبال الواسع على شراء العملة الأوروبية الموحدة بعد الاتفاق المالي التاريخي فى أوروبا ،وعقب بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأوروبي يتعافي بوتيرة أسرع من التوقعات من أزمة فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.7% إلى 1.1725$ الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1642 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1637$.

أنهي اليورو تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر أيار/مايو الماضي.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 2% مقابل العملة الأمريكية ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي ، بفضل إطلاق حزمة تحفيز مالي ضخمة فى أوروبا.

وافق زعماء أوروبا الثلاثاء الماضي رسميا على إطلاق صندوق الإنعاش الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو لدعم الدول المتضررة من الجائحة الفيروسية ،و سوف تعكف المفوضية الأوروبية على جمع تلك السيولة من أسواق المال بالنيابة عن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ،وذلك فى تضامن مالي غير مسبوق فى نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي.

أظهرت بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي الصادرة يوم الجمعة ،نمو الأنشطة الصناعية والخدمية فى تموز/يوليو الجاري فى معظم أنحاء أوروبا بأفضل وتيرة فى غضون عامين ، فى مؤشر قوي على أن اقتصاد المنطقة الموحدة يتعاف بوتيرة أسرع من التوقعات من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.