شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية تصنف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، كشف المؤشر بلوغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدم الخدمة 72.096 ألف شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها، مشيرةً إلى أن 69% من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر شركة سمسا لقائمة الشـــركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية، بواقع 1.597 ألف شكوى، تلتها شركة أرامكس بواقع 1.06 ألف شكوى، وبعدها شركة ناقل إكسبرس بواقع 943 شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة زاجل كأفضل الشركات في فئة الشحنات الدولية.

أما على صعيد فئة الشحنات المحلية؛ فقد كشف المؤشر عن تصدر شركة (ناقل) لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 1.56 ألف شكوى، تلتها شركة فيدكس بواقع 693 شكوى، وبعدها شركة أرامكس بواقع 529 شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (UPS) كأفضل الشركات في فئة الشحنات المحلية.

وأوضحت الهيئة، أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها تدور حول التأخير في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب عدم تقديم الخدمة وفقا لما تم الاتفاق عليه في عقد الخدمة.

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وأشارت الهيئة، إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يُعد من أحدث الممارسات المطبقة عالميًا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها.

وأكدت الهيئة، أن المؤشر يقوم بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

ومنذ أيام، يشار إلى أن هيئة الاتصالات السعودية قررت تمديد الموعد النهائي للتقدم على طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذ النوع من الخدمات.