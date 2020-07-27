شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بوزارة المالية السعودية: أزمة "كورونا" أظهرت خطورة الاعتماد على مصدر وحيد لإيرادات الدولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعد الشهراني، وكيل وزارة المالية السعودية لشؤون السياسات المالية والكلية، أنه ليس هناك وقت أحوج لتطوير السياسات الضريبية في الدول المصدرة للنفط أكثر من الوقت الراهن، مشيراً إلى أن أزمة الجائحة أظهرت هشاشة الاقتصاد العالمي ومخاطر الاعتماد على مصدر وحيد رئيسي لإيرادات الدولة.

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، قال الشهراني خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لصندوق النقد العربي أمس: إن التغيرات الجوهرية في أسواق النفط على جانبي العرض والطلب قد تمتد إلى فترة أطول.

وأشار إلى أن ذلك يستدعي زيادة الاعتماد على إيرادات غير نفطية منتظمة وذات فاعلية تدعم تنويع مصادر الدخل لضمان واستدامة تمويل المشاريع التنموية وقنوات الحماية الاجتماعية.

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وأوضح الشهراني أن السياسات ذات الفاعلية لا تكون عادة من خلال سياسات فردية منفصلة، حيث لا بد أن تكون مجموعة سياسات متكاملة تغطي عدة جوانب في آن واحد لضمان كفاءة الفاعلية.

ولفت إلى أن حكومة السعودية تبنت مجموعة من السياسات على محاور مختلفة انطلقت من القرارات الوقائية الاحترازية، تلاها سياسات تحفيزية مساندة للقطاع الخاص والعاملين ثم سياسات الضبط المالي والاستقرار والاستدامة خاصة على المدى المتوسط.

وبحسب الشهراني، استهدفت سياسات الضبط المالي عددا من الإجراءات كتوفير النفقات وتوجيهها للقطاع الأشد حاجة مثل القطاع الصحي، بالإضافة إلى التخطيط للسيطرة على معدلات العجز والدين العام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

ومؤخراً وبعد اندلاع أزمة الجائحة وبدء فتح الأنشطة الاقتصادية التي كانت مغلقة بسبب "كورونا"، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بمتوسط نسبته 3% خلال 2021 و2024، مرجحاً أن يصل عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن يرتفع هذا العام إلى 10.9% مقارنة بـ 4.5% العام الماضي.