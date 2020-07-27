شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر الدفع عبر منصة "اعتماد" السعودية تتجاوز 84 مليار ريال في النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة المالية السعودية إن إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد بلغ خلال النصف الأول من العام 2020م، نحو 57,685 عقداً وتعميداً.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أن قيمة هذه العقود الإجمالية بلغت أكثر من 84 مليار ريال، موضحا أن تلك العقود تنقسم إلى ثلاثة حيث إن "الأول" يبلغ نحو 825 عقدا مجازا بقيمة 27 مليار ريال، و45 ألف عقد وتعميد مسجل بقيمة 12 مليار ريال، و12 ألف عقد وتعميد قائم بنحو 46 مليار ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن أوامر الدفع شملت 187.407 للنفقات العامة بقيمة 127.23 مليار ريال، وتعويضات العاملين 108.551 أمر دفع بقيمة 249.51 مليار ريال.

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وبحسب الوزارة، فإن عدد أوامر الدفعة المتعلقة بالمطالبات المالية بلغ 43.05 ألف أمر دفع بقيمة إجمالية بلغت 97.12 مليار ريال.

وأطلقت وزارة المالية السعودية في مطلع العام قبل الماضي منصة "اعتماد" والتي تهدف الى تقديم عدة خدمات للقطاعين العام والخاص مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات إضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.

وقال أحمد الصويان، وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون التقنية والتطوير، إن 450 جهة حكومية ستستفيد من منصة "اعتماد".