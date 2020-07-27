الدولار يهوي وسط توقعات بتساهل أكبر للمركزي الأمريكي إزاء التضخم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوى الدولار اليوم الاثنين، فيما أبعد تعثر خطى التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة المستثمرين عن عملة الاحتياطي العالمية مع مراهنة أكبر على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يشير لتحول آخر في توقعاته هذا الأسبوع.

ونزلت العملة الأمريكية لأقل مستوى في أربعة أشهر أمام الين الياباني وأدنى مستوى في 22 شهراً أمام اليورو وأقل مستوى في خمسة أعوام أمام الفرنك السويسري بينما سجل الذهب مستوى مرتفعاً قياسياً.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تعثر تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة. وفي حين لا يُنتظر صدور إعلانات مهمة، يتوقع محللون احتمال أن يشرع صانعو السياسات في التمهيد لتحرك آخر في سبتمبر/أيلول أو الربع الأخير.

وقد يؤكد البنك المركزي الأمريكي التلميحات التي صدرت في الآونة الأخيرة بشأن مزايا تحديد متوسط للتضخم المستهدف مما يتيح إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وارتفع اليورو 0.5% إلى 1.1725 دولار وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنفس الوتيرة، في حين سجل الجنيه الاسترليني والدولار السنغافوري ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر.

وسجل الاسترليني 1.2842 دولار واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7134 أمام نظيره الأمريكي والدولار النيوزيلندي عند 0.6675 دولار أمريكي منخفضاً على نحو طفيف عن أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني.

(رويترز)