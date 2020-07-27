شكرا لقرائتكم خبر عن 395 مليون دولار الواردات المصرية من دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجى 395 مليون و629 ألف دولار فى ابريل الماضى، مقابل 836 مليون و940 ألف دولار أبريل 2019، بتراجع بلغ نحو 441 مليون و311 ألف دولار.

وشملت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة الواردات من دول مجلس التعاون الخليجى، ومنها دولة الإمارات والتى بلغت واردات مصر منها نحو 94 مليون و450 ألف دولار فى ابريل الماضى، مقابل 146 مليون و882 ألف دولار ابريل 2019، يليها المملكة العربية السعودية وكانت الواردات المصرية منها نحو 177 مليون و843 ألف دولار ابريل الماضى، مقابل 442 مليون و331 ألف دولار ابريل 2019، ثم البحرين وبلغت الواردات المصرية منها 27 مليون و330 ألف دولار ابريل الماضى، مقابل 32 مليون و419 ألف دولار ابريل 2019.

وضمت القائمة أيضا الواردات من سلطة عمان والتى بلغت 21 مليون و196 ألف دولار ابريل الماضى، مقابل 36 مليون و46 ألف دولار ابريل 2019، وأخيرا دولة الكويت وبلغت الواردات المصرية منها 73 مليون و276 ألف دولار ابريل الماضى، مقابل 175 مليون و761 ألف دولار ابريل 2019.

وحققت الواردات المصرية من تكتل دول شرق أوروبا تراجعا ملحوظا خلال شهر ابريل الماضى، حيث بلغ إجمالى الواردات المصرية من هذا التكتل نحو 664 مليون دولار، مقابل مليار و281 ألف دولار فى ابريل عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 617 مليون و444 ألف دولار.