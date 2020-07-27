شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم 21 جنيها من المزرعة والمجمدة بـ 35 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن السوق المحلي يشهد استقرارا من حيث الطلب والسعر اليوم الاثنين 27-7-2020، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك.

وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن الثروة الداجنة في مصر ستشهد طفرة من حيث الإنتاج وزيادة فرص التصدير بعد اعلان وزارة الزراعة عن خريطة الاستثمار الداجني، بالإضافة لإعلان ان المزارع المصرية خالية من فيروس انفلونزا الطيور.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا منذ اكثر من أسبوع حيث سجلت21 جنيها للكيلو من المزرعة، موضحا أن سعر المستهلك يتراوح بين 24-26 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

وأشار السيد إلى أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فيصل سعرها للمستهلك عند 35 جنيها الدجاجة وزن 1كجم صافي، والدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وسجلت كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها .

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وتعتزم غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري، بهدف تنمية وتطوير قطاع الثروة الداجنة وتيسير تأسيس مشروعات المجازر والمزارع الراغبة في الاستفادة من آليات البنك الزراعي للتمويل ضمن مبادرة الدولة والبنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بمعدل فائدة 5% متناقصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته شعبة الدواجن بالغرفة برئاسة سامح السيد، لمناقشة خطة الدولة للتوسع فى إنشاء المجازر وكذلك آليات تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، وذلك بحضور كلاً من أسامة الرفاعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، الدكتورة سماح عبد السلام مساعد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة، خالد حسن رئيس قطاع الجيزة بالبنك الزراعي المصري، والدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، فضلاً عن العقيد محمد فتحي وكيل إدارة مباحث التموين بالجيزة.