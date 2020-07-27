شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت.. وتجميد الحسابات البنكية لشركة "بوتيكات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.71% رابحاً 34.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4896.50 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.91% رابحاً 47.890 نقطة ليصل إلى مستوى 5311.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 6.540 نقطة ليصل إلى مستوى 4078.46 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% رابحاً 9.570 نقطة ليصل إلى مستوى 4037.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 43.7 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار كويتي عبر 4230 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.99%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

وجاء سهم شركة مشاعر القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.96%، يليه سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.48%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 6.94%، فيما تصدر سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.52% ثم سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 7.54%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 6.62%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات، عن صدور قرار النائب العام بتجميد الحسابات البنكية لشركة "بوتيكات"، شركة تساهم فيها الشركة بحصة أقلية لحين الفصل في الدعاوى القضائية.

وفي سياق آخر قالت شركة أعيان العقارية، عن بيع عقار استثماري مملوك لها في دولة الكويت بقيمة إجمالية 1.8 مليون دينار كويتي، وسينتج عن الصفقة تحقيق الشركة لصافي ربح يبلغ 193 ألف دينار كويتي، وسيتم إدراج في البيانات المالية للربع الثالث من عام 2019.