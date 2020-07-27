شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.27% بالمستهل..وهبوط 32 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.27% خاسراً 25.73 نقطة ليصل إلى مستوى 9349.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.2 مليون سهم بقيمة 206.1 مليون ريال عبر تنفيذ 4673 صفقة.

وتراجع 23 سهماً، وارتفع 15 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.80%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.36%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.29%، 0.16%، على التوالي.

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وفى سياق متصل أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة.