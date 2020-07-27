أسهم السفر تضغط على أوروبا بعد تحرك بريطانى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ تراجعت شركات السفر بعد أن فرضت بريطانيا الحجر الصحي على المسافرين العائدين من إسبانيا بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع يوم الجمعة.

وهبط مؤشر قطاع السفر والترفيه 2.3 بالمئة بينما تراجعت أسهم شركات تنظيم الرحلات السياسية توي وإيزي جت وآي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) بين ثمانية و13.5 بالمئة.

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وقالت أكبر شركة أوروبية لتنظيم أنشطة العطلات توي أمس الأحد إنها قررت إلغاء جميع العطلات إلى إسبانيا حتى الأحد التاسع من أغسطس.

وانخفضت الأسهم الإسبانية بينما تراجع المؤشر القياسي لأسهم إيرلندا 1.4 بالمئة بعد أن قالت ريان إير إن من المستحيل أن تقول ما إذا كانت ستتحول إلى تحقيق ربح سنوي بسبب أثر جائحة كوفيد-19.

وكان المؤشر داكس الألماني من بين الرابحين المعدودين، إذ تلقى الدعم من ارتفاع سهم مجموعة ساب للبرمجيات 2.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن خطط لفصل وطرح كوالتريكس الشركة الأمريكية المتخصصة في قياس معنويات المستهلكين عبر الإنترنت في البورصة.