شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: موسم الصيف رفع الطلب على المشروبات فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الرقم القياسي لعدد من الصناعات التحويلية والاستخراجية، والتي رصدت وجود ارتفاع لبعض الأنشطة الاقتصادية وكان على رأسها الرقم القياسي لصناعة المشروبات 171.2 خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر ابريل السابق له في 2020.

وحقق الرقم القياسي لصناعة المشروبات نحو 108.3 في مايو الماضي بارتفاع بلغت نسبته 58.1٪، وأرجع جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على المشروبات نظرا لحلول موسم الصيف، والذي أدى إلى تحقيق معدلات طلب موسمية.

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وفي نفس السياق، سجل الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية نحو 124.7 خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر ابريل السابق له، حيث بلغ 93.6 بارتفاع قدره 33.3%، وذلك نتيجة لارتفاع حجم مبيعات القطاع من الأجهزة الطبية نظرا لظروف جائحة كورونا.

وأطلقت الحكومة مبادرة لتحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي، وهي مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وأكدت وزارة التخطيط، أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات أن يقوم المصنعين بتخفيض أسعار منتجاتهم، كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يقوم التجار كذلك بعمل خصم إضافي على السلع، مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم فى إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.