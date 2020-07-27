شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "ألبا" تهبط ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.30% خاسراً 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 1279.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 447.8 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 17.28% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.56% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة ألمونيوم البحرين-ألبا، عن تحقيق خسائر بلغت 16.4 مليون دينار بحريني للربع الثاني من عام 2020 بزيادة سنوية بلغت 392% مقابل خسارة بقيمة 8.3 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، وأبلغت الشركة عن خسارة أساسية ومخفضة للسهم الواحد بقيمة 12 فلساً مقابل خسارة أساسية ومخفضة للسهم بقيمة 2 فلساً لنفس الفترة من عام 2019، وبلغ مجموع الخسارة الشاملة للربع الثاني من عام 2020 ما قيمته 18.2 مليون دينار بحريني مقابل مجموع خسارة شاملة للربع الثاني من عام 2019 بلغ 3.3 مليون دينار بحريني بزيادة سنوية بلغت 446%، وبلغ إجمالي الربح للربع الثاني من عام 2020 ما قيمته 21.6 مليون دينار بحريني مقابل 15.4 مليون دينار بحريني للربع الثاني من 2019 بزيادة سنوية بلغت 41%.

وبالنسبة للنصف الأول من عام 2020، أعلنت الشركة عن تحقيق خسائر بلغت 10.6 مليون دينار بحريني من عام 2020 بانخفاض بلغ 44% مقابل خسارة بقيمة 19.1 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، وأبلغت الشركة عن خسارة أساسية ومخفضة للسهم الواحد بقيمة 8 فلساً مقابل خسارة أساسية ومخفضة للسهم بقيمة 14 فلساً لنفس الفترة من عام 2019، وبلغت مجموع الخسارة الشاملة للنصف الأول من عام 2020 ما قيمته 19.8 مليون دينار بحريني مقابل مجموع خسارة شاملة للنصف الأول من عام 2019 بلغ 19.1 مليون دينار بحريني بزيادة سنوية بلغت 4%، وبلغ إجمالي الربح للربع الثاني من عام 2020 ما قيمته 55.2 مليون دينار بحريني مقابل 16.2 مليون دينار بحريني للنصف الأول من 2019 بزيادة سنوية بلغت 241%.