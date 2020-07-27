شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف فرنسى صينى يفوز بصفقة لمشروع طاقة شمسية كبير فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر اقتصادية أن تحالفا فرنسيا صينيا فاز بمشروع الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي بالإمارات.
وقالت المصادر إن قدرة محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأبوظبي ستبلغ اثنين جيجاوات، مما يجعلها أكبر مشروع منفرد لمحطة طاقة شمسية في العالم، لتولد كهرباء تعادل ما تحتاجه أكثر من 160 ألف أسرة سنويا.
وستحوز شركات التحالف الفرنسى الصينى حصة 20 بالمئة من المشروع، بينما ستحوز إماراتية نسبة 60%. ومن المقرر أن تبدأ الشركات البناء بحلول نهاية 2020
ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد عن أربعة آلاف وظيفة خلال مرحلة البناء.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف فرنسى صينى يفوز بصفقة لمشروع طاقة شمسية كبير فى أبوظبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.