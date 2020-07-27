تحالف فرنسى صينى يفوز بصفقة لمشروع طاقة شمسية كبير فى أبوظبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر اقتصادية أن تحالفا فرنسيا صينيا فاز بمشروع الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي بالإمارات.

وقالت المصادر إن قدرة محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأبوظبي ستبلغ اثنين جيجاوات، مما يجعلها أكبر مشروع منفرد لمحطة طاقة شمسية في العالم، لتولد كهرباء تعادل ما تحتاجه أكثر من 160 ألف أسرة سنويا.

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وستحوز شركات التحالف الفرنسى الصينى حصة 20 بالمئة من المشروع، بينما ستحوز إماراتية نسبة 60%. ومن المقرر أن تبدأ الشركات البناء بحلول نهاية 2020

ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد عن أربعة آلاف وظيفة خلال مرحلة البناء.