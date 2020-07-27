شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحاً 3.76 نقطة ليصل إلى مستوى 2062.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 93.2 مليون سهم محققة ما قيمته 85.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1624 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.66%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.57%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.45%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.63%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.9 مليون ورقة بقيمة 27.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة دبي للاستثمار، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو، في تمام الساعة 2 ظهراً في مقر الشركة بمجمع دبي للاستثمار، جبل علي بدبي، وسيقوم المجلس بالنظر في واعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 ونشرها، مناقشة أمور العمل الاعتيادية ومتابعة أنشطة الشركة، وأي أمور أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الإدارة.

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وفي السياق ذاته قالت مجموعة اورينت، إن مجلس الإدارة سوف ينعقد يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لمناقشة عرض والموافقة على البيانات المالية للربع الثاني لعام 2020، وعمليات التشغيل للشركة.

وفي سياق آخر قالت شركة دار التكافل، إنه عطفاً على افصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة في يوم 22 يونيو، تم استكمال عملية تحويل أسهم شركة نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي إلى شركة دار التكافل، وبذلك تم تعيين راجيش سيتي رسمياً ليكون الرئيس التنفيذي لشركة دار التكافل.