شكرا لقرائتكم خبر عن المحاريث والهندسة: توقيع عقد توريد مصنع جديد لشركة اليايات بـ4 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم توقيع عقد مع شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، إحدى الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية لتوريد مصنع يايات وحراريات بقيمة 4 ملايين دولار.

وقع العقد المهندس محمد حسنين رضوان، مع الدكتور مصطفى محمد القاضى رئيس شركة اليايات.

وأضاف حسنين رضوان لـ"الخليج 365" أنه تم توقيع العقد في شركة المحاريث والهندسة، على أن نقوم باستيراد المصنع من دولة الصين الفترة المقبلة تحديدا خلال 6 أشهر، ونقوم بتوريده لشركة اليايات والإشراف مع الشركة المصنعة على تركيبه وتشغيله؛ بما يحقق العوائد المتوقعة منه لشركة اليايات.

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من جانب آخر أشار المهندس محمد حسنين رضوان، إلى إنه التقى السفير البيلاروسى بالقاهرة سيرجى تيرتنتييف، بمكتبه في شركة المحاريث والهندسة في إطار العلقات المتبادلة بين مصر وبيلا روسيا ولا سيما في صناعة الجرارات الزراعية من خلال شركة "إم تي زد البيلاروسية "، لافتا إلى أن اللقاء كان مثمرا لتعميق التعاون بين الشركتين المصرية والبيلاروسية في الصناعة وتعميقها لما تملكه بيلاروسيا من خبرات وقدرات صناعية كبيرة .



السفير البيلاروسى سيرجى تيرتنتييف

يشار إلى أن التجارة الثنائية بين مصر وبيلاروسيا شهدت تطورا ديناميكيا في السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30 % عام 2019 لتتخطي 140 مليون دولار ، من بينها 116 مليون دولار صادرات بيلاروسية لمصر وصادرات مصرية لبيلاروسيا بقيمة 26 مليون دولار.