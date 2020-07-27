شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح فرعا جديدا لشركة إماراتية باستثمارات 200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة احدى استثمارات مجموعة اللولو الاماراتية حيث تم الفرع رقم 190 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر ب 200 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الي 1000 فرصة عمل بحضور معتز الالفى الشريك المصرى لمجموعة لولو الاماراتية وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر

كما عقد الوزير على هامش الافتتاح اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع يوسف على رئيس مجموعة اللولو الاماراتية تناول فيه حول الاستمارات المقرر ضخها من المجموعة فى مصر خلال الفترة المقبلة