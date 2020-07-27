7.5 % انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليـوم الإثنين الموافق 27 / 7 / 2020 ، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2020. وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2013/2012). بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 86.86 خلال شهر مايو 2020 (أولـي) مقابل 93.86 خلال شهر ابريل 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 7.5٪. وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 171.2 خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر ابريل 2020 حيث بلغ 108.3 بارتفاع قدره 58.1٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات نظرا لحلول موسم الصيف. Advertisements وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 124.7 خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر ابريل 2020 حيث بلغ 93.6 بارتفــاع قدره 33.3% وذلك بسبب زيادة المبيعات من الأجهزة الطبية نظرا لظروف جائحة كورونا. الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً: وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 124.1خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر ابريل 2020 حيث بلغ 165.9 بنسبة انخفاض قدرها 25.2% بسبب تخفيض الطاقة الإنتاجية وتوقف عدد من المصانع بسبب ازمة فيروس كورونا. وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات التبغ 76.2 خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر ابريل 2020 حيث بلغ 114.2 بانخفاض قدره 33.3٪ وذلك بسبب قلة المبيعات وانخفاض الأسعار الي جانب غلق المقاهي تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

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