شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10543 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 12373 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4048 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2328 نقطة.

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وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر، العربية لحليج الأقطان، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، 60 ألف سهم، 6.6 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 3.9 مليون سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 30 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 9066 سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي سماد مصر (ايجيفرت) الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، 78958 سهم، 12900 سهم، على التوالي.