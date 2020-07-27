شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تعلن انعقاد جلسة نقاشية حول فرص ريادة الأعمال فى عصر الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن انعقاد جلسة نقاشية غدًا الثلاثاء حول "فرص ريادة الأعمال فى عصر الذكاء الاصطناعى"، من خلال حاضنة الذكاء الاصطناعى AIM، وهى الحاضنة الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموجهة للشباب من داخل الجامعات، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام مشروع رواد 2030 بتهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، إلي جانب العمل على التوسع فى إنشاء حاضنات الأعمال، وهو ما يعد أحد الركائز الرئيسة التي تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وفقاً لرؤية مصر 2030.

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وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الضرورى وضع معايير موحدة لعمل حاضنات الأعمال، حيث يضمن الحفاظ على نهج موحد ومعايير متكاملة قابلة للقياس من شأنها الارتقاء بالمستوى والجودة التي تؤهل مصر للتنافسية وتعزز جودة الخدمات حسب التوجهات التنموية للدولة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 أن المشروع توسع فى إنشاء الحاضنات في الجامعات المصرية تماشيًا مع توجه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخلق بيئة متكاملة لريادة الأعمال وتوفير الدعم والمشورة للشركات الناشئة حتى تتمكن من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة أن المشروع يتبنى إنشاء الحاضنات في مجالات جديدة ومتنوعة بهدف إيجاد حلول مبتكرة من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.