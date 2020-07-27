شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طلب مجموعة الدول الصناعية على النفط 23 % بالربع الثانى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك تحت عنوان "التطورات البترولية فى الأسواق العالمية، أن أخر التقديرات تشير إلى انخفاض الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثانى من عام 2020 بشكل قياسى يبلغ 11.1 مليون برميل يوميا أى بنسبة 12% مقارنة بمستويات الربع السابق ليصل إلى حوالى 81.3 مليون برميل يوميا حيث انخفض طلب مجموعة الدول الصناعية بنسبة 23 % ليصل إلى 34.9مليون برميل يوميا كما انخفض طلب بقية دول العالم بنسبة 1.5 % ليصل إلى 46.4 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير الصادر خلال شهر يوليو الجارى، بأن أنه من المتوقع بدء تعافى الطلب على النفط خلال الربع الثالث من عام 2020 ليصل إلى 92.3 مليون برميل يوميا أى بنسبة زيادة تبلغ 13.5 % مقارنة بمستويات الربع السابق موضحا أنه يتوقع ارتفاع طلب مجموعة الدول الصناعية بنسبة 27.2 % ليصل إلى 44.4مليون برميل يوميا كما يتوقع ارتفاع طلب بقية دول العالم بنسبة 3.2 % ليصل إلى 47.9 مليون برميل يوميا .

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد رفعت خلال شهر يوليو الجارى توقعها للطلب على النفط لعام 2020 لكنها حذرت من أن انتشار كوفيد-19 يشكل خطرا على التوقعات حيث وزادت توقعها إلى 92.1مليون برميل يوميا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميا عن توقعها الشهر الماضى، مشيرة إلى انخفاض يقل عن المتوقع فى الربع الثانى.

وأضافت الوكالة فى تقريرها الشهرى "بينما أحرزت سوق النفط تقدما بلا شك... فإن كبر، وفى بعض الدول، تسارع عدد حالات كوفيد-19 تذكير يثير القلق بأن الجائحة ليست تحت السيطرة وأن المخاطر لتوقعاتنا للسوق بالتأكيد" تميل إلى الجانب النزولى وفقا لرويترز وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تخفيف إجراءات العزل العام فى العديد من الدول أسفر عن تعاف قوى فى مشتقات الوقود فى مايو ويونيو وأيضا يوليو على الأرجح.